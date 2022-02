Organizacja pomocy dla uchodźców w regionie: centralny magazyn darów w Bydgoszczy

Ponad 200 osób z Ukrainy, które opuściły swój kraj z obawy przed wojną znalazło schronienie w naszym regionie.

– W tej chwili w naszym regionie przebywają 204 osoby, kolejne tu zmierzają. Otworzyliśmy ośrodki w których udzielana jest pomoc medyczna, opiekujemy się osobami które do nas dotarły. Teraz jest 19 ośrodków, ale będzie pewnie kilkaset, więc wsparcie na poziomie samorządów jest niezbędne i o tym z samorządami rozmawiamy – mówi wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.Ośrodki, w których są już uchodźcy z Ukrainy są m.in. w Bydgoszczy oraz powiatach grudziądzkim, inowrocławskim i włocławskim.Wojewoda poinformował też, że w Bydgoszczy powstanie centralny magazyn, do którego trafiać będą rzeczy zebrane podczas zbiórek w całym regionie organizowanych w ramach pomocy humanitarnej.– Magazyn został udostępniony dzięki uprzejmości Miasta Bydgoszczy i pana prezydenta Rafała Bruskiego, za co chciałem serdecznie podziękować, jest on w Centrum Wystawienniczym w Myślęcinku, tam będzie zwożona potrzebna pomoc humanitarna z 23 innych punktów utworzonych przez samorządy powiatowe i miejskie na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego – dodał Mikołaj Bogdanowicz.O tym, jakie rzeczy są potrzebne i gdzie je można przynosić informują urzędy miast i gmin.