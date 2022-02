„Ukraina bez Putina!”. Mieszkańcy Torunia solidaryzują się z ofiarami wojny

Przeciwko inwazji Rosji na Ukrainę protestowali pod pomnikiem Kopernika torunianie i mieszkający w Polsce Ukraińcy. Zgromadzeni podkreślali, że chcą w ten sposób okazać współczucie i solidarność.

„Wolna Ukraina, niech żyje!”, „Ukraina bez Putina!” - krzyczeli. - To, co się tam dzieje to barbarzyński atak. Oprócz tego, że wyrażamy współczucie i solidarność z Ukraińcami, to też jest jednocześnie zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa – mówił jeden z uczestników manifestacji.- Takie solidaryzowanie się jest bardzo ważne, podbudowuje morale mieszkających w Polsce Ukraińców. Musimy im pokazać, że nie są sami, że jesteśmy z nimi, że traktujemy ich jak braci, którymi zresztą dla nas są i że nigdy ich nie zostawimy – dodał inny.W niedzielę (28 lutego) o godz. 17.00 na Rynku Staromiejskim w Toruniu odbędzie się wiec „Solidarni z Ukrainą”.