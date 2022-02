Brak prześcieradeł dla rannych i żywności w sklepach. Zbiórki dla Ukraińców

W całym regionie prowadzone są zbiórki na rzecz mieszkańców Ukrainy. Jedna z nich odbywa się na targowisku przy Szosie Chełmińskiej w Toruniu.

Gdzie będzie można zanieść rzeczy na zbiórkę?

Zbierane tam są dary dla Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Łucku, mieście partnerskim Torunia. Do klasztoru wielu ludzi przychodzi z prośbą o schronienie i pomoc. Jak mówi siostra Paulina ze Zgromadzenia, potrzeby są ogromne. - Brakuje leków, bandaży, żywności suchej. Dostaliśmy też informacje, że nie ma zwykłych prześcieradeł do przenoszenia rannych, których jest coraz więcej. Siostry, które pracują trochę dalej informują też, że zaczyna brakować w sklepach żywności – opowiada.Torunianie przynoszą artykuły spożywcze z długim terminem ważności i środki opatrunkowe, ale też wspierają zbiórkę finansowo.Od poniedziałku (28 lutego) zbiórkę będzie prowadził też toruński magistrat.- do każdej miejskiej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej - w godzinach 8.00-17.00, - do Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPR, ul. Skłodowskiej-Curie 80F - przez całą dobę;- do głównej siedziby MOPR, ul. Słowackiego 114 - w godzinach 7.30-15.30;- do Rejonu Pomocy Środowiskowej I MOPR, ul. Mickiewicza 30 - w godzinach 7.30-15.00;- do Rejonu Pomocy Środowiskowej II MOPR, ul. Poznańska 95 - w godzinach 7.30-15.00;- do Rejonu Pomocy Środowiskowej III MOPR, ul. Fałata 34/36 - w godzinach 7.30-15.00;- do Rejonu Pomocy Środowiskowej IV MOPR, ul. Rydygiera 30/32 - w godzinach 7.30-15.00.