Punkt informacyjny dla Ukraińców powstał na Dworcu Głównym PKP w Bydgoszczy [zdjęcia]

Punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy uruchomiono na Dworcu Głównym PKP w Bydgoszczy. To jeden z wielu tego typu punktów, które utworzono - głównie w miastach wojewódzkich - w całej Polsce z inicjatywy ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji.

Uciekinierzy zza wschodniej granicy znajdą w tych punktach wszelkie niezbędne informacje i pomoc - mówi kujawsko-pomorski wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.- Są tutaj pracownicy, którzy mają stały, pełen dostęp do innych służb, w tym do naszego centrum dowodzenia tym kryzysem, który wystąpił. Tu mogą być podejmowane decyzje odnośnie przekazania danej osobie informacji, gdzie może się zgłosić. Jeśli sama nie jest w stanie dojechać, będzie stąd dowieziona do miejsca, w którym znajdzie pomoc medyczną, schronienie, pełne wyżywienie, czyli wszystko to, co w tym pierwszym momencie jest tym ludziom zmierzającym do nas niezbędne i potrzebne - mówi Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorskie.Do pracy w punkcie informacyjnym oddelegowani zostali pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.Tymczasem w naszym regionie znalazły schronienie pierwsze grupy uciekinierów z Ukrainy, które zostały tutaj przekierowane z przygranicznych punktów recepcyjnych.