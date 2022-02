Gdzie, kiedy i jak można w regionie pomóc Ukraińcom? Adresy, maile, strony

Coraz więcej osób, instytucji, samorządów organizuje się, by w sposób uporządkowany pomagać uchodźcom z Ukrainy. Podajemy miejsca, do których można przynosić dary oraz strony, na których Ukraińcy znajdą ważne dla siebie informacje.

Bydgoszcz





- wszelkie prośby o pomoc oraz oferty pomocy dla uchodźców można kierować na adres mailowy: pomocukrainie@bydgoszcz.uw.pl. Czynna jest też infolinia Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz infolinia dla Ukraińców w języku ukraińskim. Wszystkie adresy mailowe i numery telefonów zamieszczone są w mediach społecznościowych urzędu.





- www.bydgoszcz.pl/ukraina - to adres internetowy, pod którym można znaleźć ważne informacje m.in. jak pomóc uchodźcom z Ukrainy, ale i jak z takiej pomocy skorzystać. Znajduje się tam m.in. formularz zgłoszeniowy dla zainteresowanych.





- pomoc prawna w języku ukraińskim: Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński: tel. 792 588 810 lub 667467150; mail: biuro@kpdu.pl;

Fundacja EMIC - www.emic.com.pl, tel. 507412653 w godz. 8-16, tel. 506681307 w godz. 15-21, 52 58 58 822

- pomoc psychologiczna dorośli i dzieci: Marta Zawadzka: 513 564 164 Iryna: 575 049 198 Dmytro: 575 049 931

- Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy Krzysztof Sikora ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz; 48 52 567 07 86 (j. ukraiński, j. polski), e-mail: konsulathonorowy.ukrainy@byd.pl; www.konsulathonorowyukrainy.wsg.byd.pl

- dane kontaktowe do adwokatów z Okręgowej Rady Adwokackiej pozostających w gotowości do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz obywateli Ukrainy:

Adw. Michał Bukowiński – tel. 608 553 337; e-mail: mbukowinski@op.pl Adw. Katarzyna Kulik-Frasz – tel. 609 768 739, e-mail: adw.kulikfrasz@gmail.com Adw. Aleksander Domek – rel. 794 326 888, e-mail: adwokat.domek@gmail.com Adw. Zofia Bittner-Wirwicka – tel. 668 300 037, e-mail: bittner.zofia@wp.pl Adw. Ewa Czerska – tel. 604 181 020, e-mail: ewa.czerska@adwokatura.pl Ada. Izabela Kosierb – tel. 692 934 321, e-mail: kontakt@izbabelakosierb.pl Adw. Paweł Szatkowki – tel. 509 199 613, e-mail: pszatkowski@sziw.pl Adw. Alicja Jarzemska – tel. 601 643 331, e-mail: kontakt.bspp@gmail.com Adw. Jarosław Wyrębski - tel. 605 268 431, e-mail: j.wyrebski@adwokat-adwokat.pl Adw. Karolina Wilamowska – tel. 796 982 421, e-mail: karolina.wilamowska@wasp.com.pl nie mogą wrócić na zajęcia. Będzie też pomoc materialna związana z zakwaterowaniem w akademikach, ale i funduszy potrzebnych do życia w Polsce. Studentom udzielona zostanie też pomoc psychologiczna i prawna.

Koronowo

Toruń

Poza tym podane są pod tym adresem informacje: gdzie uzyskać pomoc prawną w języku ukraińskim czy pomoc psychologiczną, numery kont bankowych organizacji pomocowych takich jak: Polski Czerwony Krzyż, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej czy Fundacja EMIC wspierająca migrantów. Znajdują się tam też dane kontaktowe do Konsula Honorowego Ukrainy w Bydgoszczy oraz adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej, którzy udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej obywatelom Ukrainy.- Bydgoszcz_ pomaga_ Ukrainie - to tytuł nowopowstałej strony facebookowej, na której mieszkańcy miasta i ukraińscy uchodźcy będą mogli wymieniać się informacjami o potrzebie i ofertach różnych form wsparcia. Na stronie będzie można znaleźć dokładne adresy, numery telefonów i nazwy poszczególnych stowarzyszeń czy fundacji. Chodzi o zbudowanie skoordynowanej sieci pomocowej.- PCK w Bydgoszczy, w weekend 26-27 lutego rozpoczyna zbiórkę na rzecz mieszkańców Ukrainy. Materiały opatrunkowe, rękawiczki i maseczki jednorazowe, żywność długoterminową, środki higieny (kosmetyki, pieluchy, podpaski, pasty do zębów itd.), środki czystości, nowy sprzęt kwatermistrzowski (prześcieradła, śpiwory, łóżka polowe, koce itd.), nowe ręczniki - wszystkie te rzeczy można przynosić do punktu zbiórki na Warmińskiego 10 w godzinach od 10.00 do 15.00. Godziny przyszłotygodniowych zbiórek bydgoski oddział PCK ogłosi w poniedziałek na swojej stronie internetowej i na profilu facebookowym. PCK czeka także na wpłaty finansowe - numer konta także na stronie - oraz na wolontariuszy, którzy mogliby pomóc w pakowaniu, przenoszeniu i tym podobnych czynnościach.- na dworcu PKP w Bydgoszczy od soboty (26 lutego) otwarty będzie punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rozpoczyna udzielanie pomocy swoim ukraińskim studentom od rzeczy związanych z trybem nauczania, przedłużaniem sesji egzaminacyjnej, urlopami dziekańskimi dla osób, które ze względu na działania wojenneDo Koronowa wkrótce przybędą kobiety i dzieci z Ukrainy. Lokale są już przygotowane, ale potrzebne są materace, koce, śpiwory, żywność długoterminowa, środki czystości, ręczniki i zabawki. Wszystko dostarczać można dziś i jutro od 12.00 do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Ogrodowej 59.Toruński magistrat uruchomił specjalną bazę wolontariuszy chcących pomóc Ukraińcom. Każdy, kto chce do niej dołączyć powinien wysłać maila na adres torunukrainie@um.torun.pl. Należy w nim podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz zakres oferowanego wsparcia. Może to być np. pomoc w tłumaczeniach przy załatwianiu codziennych spraw, pomoc prawna, zatrudnienie czy czasowe udostępnienie mieszkania.