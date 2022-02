Wojewoda Bogdanowicz: Mamy tysiąc miejsc dla uchodźców z Ukrainy

Do Polski płynie fala uchodźców z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. Już w ciągu kilku najbliższych godzin Ukraińcy mogą dotrzeć na Kujawy i Pomorze. - Przygotowano dla nich w regionie 1 tysiąc miejsc, ale w razie potrzeby może być ich więcej - zapowiada Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.

- Do naszego regionu będą trafiały osoby, wcześniej zostaną w jakiś sposób zidentyfikowane w punktach recepcyjnych w województwach lubelskim i podkarpackim. Mamy do dyspozycji od ręki przeszło tysiąc miejsce. Kolejnych kilka tysięcy jest w przygotowaniu. Jeżeli będzie następowała taka potrzeba. będą one uruchamiane. Czekamy na pierwsze transporty uchodźców do województwa kujawsko-pomorskiego, myślę że to jest kwestia najbliższych godzin i będziemy mieć u siebie osoby, którymi się zaopiekujemy.Poprosiłem samorządy o wsparcie, o współpracę i o koordynację pewnych działań, na których nam szczególnie zależy. Prosiłem wszystkich samorządowców, szczególnie z poziomu powiatowego o zwołanie sztabów kryzysowych, również samorządowców szczebla gminnego o powołanie sztabów gminnych i o ustalenie priorytetów działań. Mimo, że mamy przygotowane miejsca, jednak nieznana nam jest do końca liczba osób, które będą potrzebowały pomocy, więc poprosiłem samorządowców również o nowe lokalizację dostosowane właśnie do potrzeb tych osób, które będą u nas przebywały (...) - mówi Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorskie.Więcej w materiale dźwiękowym.Wszelkie prośby o pomoc oraz oferty pomocy dla uchodźców można kierować na adres mailowy: pomocukrainie@bydgoszcz.uw.pl Czynna jest też infolinia Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz infolinia dla Ukraińców w języku ukraińskim. Wszystkie adresy mailowe i numery telefonów zamieszczone będą w mediach społecznościowych urzędu.