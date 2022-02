Ośrodek recepcyjny powstanie w Solcu Kujawskim. Pomagamy Ukraińcom!

PCK w Bydgoszczy będzie organizować zbiórki pieniędzy i żywności dla Ukrainy. - W całej Polsce tworzone są tzw. ośrodki recepcyjne, u nas najprawdopodobniej powstanie taki w Solcu Kujawskim – zapowiada szefowa kujawsko-pomorskiego oddziału PCK w Bydgoszczy.

W związku z sytuacją na Ukrainie, PCK w całym kraju już zmobilizowało swoje siły, by nieść pomoc uchodźcom i poszkodowanym w wyniku zbrojnego konfliktu z Rosją. Do pomocy przybyszom zza wschodniej granicy w naszym regionie już zgłosiła się 50-osobowa Grupa Ratownictwa Medycznego PCK z Bydgoszczy. - Miasta wojewódzkie i nie tylko mają przygotowywać u siebie tzw. ośrodki recepcyjne, gdzie będą przewożeni uchodźcy. Powstaną w całym kraju, żeby to logistycznie rozwiązać – tłumaczy Danuta Szukalska, szefowa kujawsko-pomorskiego oddziału PCK w Bydgoszczy. - U nas taki ośrodek prawdopodobnie będzie w Solcu Kujawskim, już zadeklarowaliśmy że nasza grupa ratownictwa medycznego będzie miała tam dyżury z zabezpieczenia medycznego. Będziemy też potrzebowali wolontariuszy, jeśli rozpocznie się napływ uchodźców – dodaje.PCK w Bydgoszczy zamierza też w najbliższych dniach zorganizować zbiórki pieniędzy i żywności dla Ukraińców, którzy pozostali w swoim kraju i będą potrzebowali pomocy humanitarnej.