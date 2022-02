Uczelnie w regionie oferują pomoc dla ukraińskich studentów i pracowników

Władze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie uczy się i pracuje ponad 100 Ukraińców, organizują w piątek spotkanie ze studentami. Pomoc dla nich organizują także inne uczelnie w regionie.

Studenci z Ukrainy to często młode osoby, które same przyjechały do naszego regionu, nie mają tu nikogo z bliskich, całe ich rodziny są na Ukrainie. W sytuacji, gdy martwią się o życie bliskich szczególnie potrzebują wsparcia. UKW już wcześniej zadeklarowało pomoc psychologiczną i materialną, podobnie Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Prezydent WSG Krzysztof Sikora jest konsulem honorowym Ukrainy.





Marzena Sobczak-Michałowska, prorektor WSG do spraw międzynarodowych tak zwraca się do ukraińskich studentów: – Nasza uczelnia podjęła szereg działań, które mają was wspierać. W ramach poradni pedagogiczno-psychologicznej oferujemy wam dyżury, na które możecie przychodzić, żeby dać wam odrobinę wsparcie. W ramach Instytutu Europejskiego w budynku C jesteśmy do waszej dyspozycji, żeby służyć pomocą w rozwiązywaniu waszych codziennych kłopotów.





Katedra komunikacji, mediów i dziennikarstwa UMK w dniu wybuchu wojny zaapelowała o solidarność z kolegami i koleżankami. UMK informuje, że do dyspozycji ukraińskich studentów są psycholodzy i terapeuci z Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Osobistego, a także władze rektorskie, kanclerskie i wydziałowe. Solidarność z Ukrainą wyrazili także przedstawiciele Politechniki Bydgoskiej. Tymczasem w bydgoskich szkołach już rozpoczęły się zbiórki rzeczy dla rodzin z Ukrainy, które przed wojną uciekły do Polski.