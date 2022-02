Solidarni z Ukrainą - manifestacja w Bydgoszczy

Mieszkający w Bydgoszczy Ukraińcy i Białorusini oraz mieszkańcy i władze miasta wzięli udział w wieczornej manifestacji w obronie Ukrainy zaatakowanej w czwartek rano przez wojska rosyjskie.

- Dzisiaj wszyscy jesteśmy Ukraińcami - mówił do zgromadzonych na Starym Rynku Krzysztof Sikora, konsul honorowy Ukrainy.- Tam na Ukrainie płoną domy. Musimy zrobić wszystko, aby się zorganizować i pomagać Ukraińcom i to nie przez najbliższy tydzień, miesiąc, ale przez wiele miesięcy i aby to nieszczęście zamienić w coś dobrego - mówił Krzysztof Sikora.Podczas manifestacji padały deklaracje różnych form pomocy Ukrainie, dlatego w piątek uruchomiony zostanie serwis na stronie internetowej miasta Bydgoszczy www.bydgoszcz.pl/wspieramyukraine. Znajdą się tam wszystkie informacje, w jaki sposób można pomóc naszym wschodnim sąsiadom.