Flagi, zdjęcia, pomoc humanitarna, zgromadzenia czyli masowe wsparcie dla Ukrainy

Ukraińskie flagi na budynkach i zdjęciach profilowych w Internecie, wsparcie znajomych Ukraińców i rzeczowa pomoc - to pierwsze reakcje na rosyjski atak na Ukrainę.

Mieszkańcy regionu też wyrażają solidarność z ukraińskimi miastami i Ukraińcami. Przygotowani jesteśmy na zapewnienie miejsca dla 31 osób w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Rakowicza 93 w Mątwach – informuje Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.W Bydgoszczy przygotowano przynajmniej 80 miejsc dla uchodźców. Mówił o nich zastępca prezydenta Michał Sztybel, który w związku z atakiem Rosji na Ukrainę odwołał m.in. zaplanowaną na czwartek konferencję.– Solidaryzujemy się z Ukraińcami w dwóch wymiarach. Wymiar symboliczny to podświetlenie mostu Uniwersyteckiego, flagi na Starym Rynku, flagi przed ratuszem. Jeśli chodzi o taki wymierny efekt, to jesteśmy w kontakcie z miastami partnerskimi, czekamy na informacje czego potrzebują, jak możemy pomóc, już słyszeliśmy, że chodzi o wyposażenie medyczne. Spotykamy się tez z mniejszością ukraińską w Bydgoszczy – powiedział Michał Sztybel.Prezydent Torunia Michał Zaleski skierował list ze słowami wsparcia do mera Łucka - miasta partnerskiego Torunia - oraz mieszkańców Torunia narodowości ukraińskiej. Podczas konferencji prasowej poinformował też o przygotowaniach do przyjęcia uchodźców. W mieście będą się również odbywały akcje społeczne mające wesprzeć obywateli Ukrainy.W Toruniu na tę chwilę przygotowanych na przyjęcie uchodźców jest ponad 200 miejsc. Znajdują się m.in. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży.Związek Miast Polski uruchomił punkt kontaktowy dla samorządów polskich i ukraińskich- 663 23 22 32 oraz ukraina@zmp.poznan.plWładze województwa kujawsko-pomorskiego wyrazy wsparcia kierują szczególnie do partnerów z obwodów Chmielnickiego i Żytomierskiego. W poniedziałek odbędzie się specjalna sesja sejmiku poświęcona sytuacji na Ukrainie.Pieniądze na pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie można wpłacać m.in. na stronie Polskiej Akcji Humanitarnej.