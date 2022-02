Gorące pączki na toruńskim zamku krzyżackim. A po pączkach strzelanie z łuku!

Tłustoczwartkowy Jarmark Zamkowy rozpocznie się o godzinie 14:00 i potrwa do godziny 18:00./źr. torun.pl

Średniowieczne zabawy plebejskie, tańce, warsztaty oraz słodkie niespodzianki, to atrakcje przygotowane na tłusty czwartek w toruńskim Zamku Krzyżackim.

Karnawał dobiega już końca, nadarza się więc dobra okazja, by odwiedzić Zamek Krzyżacki i wziąć udział w Tłustoczwartkowym Jarmarku Zamkowym, podczas którego nie zabraknie atrakcji. Średniowieczne zabawy plebejskie, tańce, warsztaty oraz słodkie niespodzianki, to wszystko będzie czekać na torunian i turystów w czwartek 24 lutego.Tłustoczwartkowy Jarmark Zamkowy rozpocznie się o godzinie 14:00 i potrwa do godziny 18:00. Każdy z gości w ramach biletu na zwiedzanie zamku otrzyma słodką niespodziankę. Przez cały czas trwania wydarzenia będzie można wziąć udział w zabawach plebejskich, takich jak strzelanie z łuku, rzut podkową oraz turniejach i nauce tańców średniowiecznych prowadzonych przez rycerzy z Roty Zbrojnej Grodu Lubicz.Słodka niespodzianka w cenie biletu nie będzie jedyną kulinarną atrakcją czekającą na odwiedzających w tym dniu zamek. Goście będą mieli okazję wykonać swoje własne, karnawałowo-zapustowe maski, a także sprawdzić swoje zdolności cukiernicze podczas dekorowania pączków przy pomocy m.in. lukrów, bakalii i posypek.źr. torun.pl