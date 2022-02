Wystawa „(Nie) widzę” w Sejmie. Na otwarciu były też uczennice z ośrodka Braille’a

Ekspozycja pod takim tytułem, to zbiór zdjęć przedstawiających codzienność funkcjonowania wychowanków Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy, najstarszej w Polsce szkoły dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku.

Wystawa wpisuje się w Jubileusz 150-lecia szkoły (1872 - 2022). Ekspozycję otworzyła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, która osobiście zaangażowała się w realizację tego przedsięwzięcia. W uroczystości wzięła również bydgoska posłanka Iwona Kozłowska wspierająca liczne akcje i działania społeczne inicjowane przez szkołę.– Ekspozycja będzie dostępna dla parlamentarzystów od 22 do 28 lutego 2022 r. Liczymy na obecność 460 posłów i zapraszamy do wpisywania się do księgi pamiątkowej, która trafi do izby tradycji szkoły. Jesteśmy reprezentantami dużej grupy ok 2 mln osób z dysfunkcją wzroku, tzn. słabowidzących i niewidomych, które wymagają równego traktowania w społeczeństwie - mówi Jacek Knychała, rzecznik prasowy bydgoskiego Braille'a.W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyła z ramienia placówki dyrektor szkoły MałgorzataSzczepanek, uczennice Sandra Pawlikowska, Weronika Stepczyńska, wychowawczynieinternatu i inicjatorki wystawy Zenona Góra i Dorota Triebwasser, rzecznik prasowy JacekKnychała, duszpasterz osób niewidomych diecezji bydgoskiej ks. Piotr Buczkowski, autoroprawy graficznej i wolontariuszka Małgorzata Góra.