Ukraińskie studentki z Bydgoszczy: Boimy się braku kontaktu z rodziną

– To była bardzo ciężka dla nas noc – mówią Ukrainki, które studiują w Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. W naszym regionie uczy się kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi z Ukrainy. Z niepokojem obserwują to, co dzieje się w ich kraju.

Noc z poniedziałku na wtorek – po decyzji prezydenta Putina w sprawie uznania niepodległości samozwańczych republik – zapamiętają na długo. – Nie dało się spać, bo czekało na wiadomości, które mogą przyjść w każdej chwili. Nie ma nas tam, ale odczuwamy to samo, co Ukraińcy, bo też nimi jesteśmy. Nic nie możemy zrobić i to jest najgorsze – mówią studentki WSG. – Boimy się też utraty kontaktu z rodziną – w każdej chwili może dojść do sytuacji, która bardzo często się zdarza, że nie będzie można się dodzwonić czy wymienić SMS-ów z rodziną.





Jedna z dziewcząt ma rodzinę zarówno w Rosji, jak i na Krymie. – Dochodzą stamtąd sprzeczne informacje, bo coś innego podają media w Rosji, a coś innego na Krymie. Ważne, żeby nie popadać w panikę, ale już dziś jak rozmawialiśmy, to bliscy mówili mi, że na Donbasie widziano, że przez godzinę jechały czołgi, Krym mówi to samo, więc tylko czekamy na informacje, jak będzie się to dalej toczyło – opowiada.





Bydgoski ratusz oficjalnie podał, że – w odpowiedzi na niepokojące informacje płynące ze Wschodu – solidaryzuje się z miastami partnerskimi: Czerkasami i Krzemieńczukiem oraz z całym narodem ukraińskim.