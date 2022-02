Szpital wojewódzki we Włocławku walczy z COVID-19. Co z pacjentami?

Jedna z sal Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku./fot. Facebook/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku

Po weekendzie miały ruszyć obydwa oddziały internistyczne włocławskiego szpitala. Dyrektor do spraw medycznych, dr Iliya Iliev przyznaje, że w pełni obietnicy tej nie udało się dotrzymać.

- Został otwarty oddział wewnętrzny drugi. Część pacjentów, która było dodatnia, trafiła na oddział covidowy - mówi dr Iliev.Niestety, na tym dobre wieści się kończą. Oddział wewnętrzny połączony z nefrologią nadal zamknięty. Co się tam dzieje?- Zgadza się, nadal oddział wewnętrzny z nefrologią jest zamknięty. Przebywają tam pacjenci dodatni. We współpracy z Sanepidem opracowujemy każdy przypadek i staramy się w jak najkrótszym czasie jednak ten oddział uruchomić.Co mają zrobić ze sobą pacjenci, którzy co do zasady na tamten oddział byliby kierowani?- Jeżeli pacjent jest w ciężkim stanie i wymaga pilnej terapii jest, niestety, przyjmowany na ten oddział, mimo groźby COVID-u. Warunki panujące na tym oddziale pozwalają jednak na izolację pacjentów dodatnich i ujemnych - zapewnia dr Iliev. Dodaje, że większość pacjentów hospitalizowanych z powodu koronawirusa, to osoby niezaszczepione.Więcej w materiale Marka Ledwosińskiego.