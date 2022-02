Żołnierze z Brodnicy na poligonie w Orzyszu. Zaczęły się ćwiczenia Saber Strike

Rozpoczęły się międzynarodowe ćwiczenia wojskowe Saber Strike. Organizują je w Polsce Amerykanie, ale uczestniczy w nich około 1300 polskich żołnierzy. Jest także jedna jednostka z naszego regionu.

Saber Strike to wielonarodowe ćwiczenie odbywające się w krajach bałtyckich. Na czym polega? Wyjaśnia porucznik Anna Dominiak - Oficer Prasowy 17. Brygady Zmechanizowanej:- Jednym z elementów ćwiczenia jest sprawdzenie szybkiego przemieszczenia, czyli wykonanie marszu w naszym kraju, ale również na orzyskim poligonie będzie część ogniowa, czyli taka część polegająca na kierowaniu ogniem np. w natarciu, które realizować będzie 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana.Na poligonie w Orzyszu są już żołnierze z jedynej jednostki z naszego regionu - 4. Pułku Chemicznego z Brodnicy - mówi jego rzecznik major Mirosław Siudak:- Nasz udział w tym ćwiczeniu polega na wykonywaniu zadań specjalistycznych przez kompanię chemiczną, w ramach obrony przed bronią masowego rażenia, na korzyść 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej Sochaczewa.Saber Strike to zaplanowane ćwiczenia. Odbywają się co dwa lata. Ich celem jest przygotowanie sojuszników i partnerów do reagowania na kryzysy regionalne i zaspokajanie własnych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa poprzez poprawę bezpieczeństwa granic i przeciwdziałanie zagrożeniom.