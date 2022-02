Niemal 3 tyś. gospodarstw czeka jeszcze na prąd w Kujawsko-Pomorskiem

Niespełna 3 tys. odbiorców pozostaje bez prądu w województwie kujawsko-pomorskim. Służby energetyczne cały czas pracują nad usuwaniem awarii wyrządzonych przez sobotnie silne wiatry - poinformował w niedzielę rzecznik wojewody Tomasz Wiśniewski.

W szczytowym momencie w sobotę bez dostępu do energii elektrycznej było 115 tys. odbiorców, a wieczorem - 57 tys. W niedzielę w południe bez prądu pozostawało 11,5 tys., a pod wieczór - 2843.Awarie w regionie są sukcesywnie usuwane przez brygady spółek Enea-Operator i Energa-Operator.Jak poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu w niedzielę strażacy otrzymali około 470 zgłoszeń w związku z silnym wiatrem, które w większości dotyczyły szkód wyrządzonych w nocy z piątku na sobotę, a odkrytych z opóźnieniem. Większość przypadków stanowiły wiatrołomy, a około 70 to uszkodzenia dachów.Pracownicy Enei mają zaplanowaną pracę do godziny 22.00. Wszędzie, gdzie będzie to możliwe i bezpieczne, jeszcze w niedzielę popłynie znów prąd.