Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem w poniedziałek w województwie kujawsko-pomorskim. Wiatr może osiągnąć prędkość 35-50 km/h, w porywach do 90 km/h.

To ostrzeżenie o zagrożeniu pierwszego stopnia. Dotyczy wszystkich powiatów województwa. Obowiązywać będzie od godziny 3 do godziny 18 w poniedziałek.Synoptyk IMGW prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km, z południowego zachodu i zachodu. Możliwe są burze.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.