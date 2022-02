Nowy patron bydgoskich wiaduktów? Czyim imieniem mają być nazwane?

Wiadukty wzdłuż alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Armii Krajowej w Bydgoszczy mają nosić imię Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

To inicjatywa klubów radnych Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały „to wyraz szacunku i uznania bydgoszczan dla całej działalności legendarnego Kuriera z Warszawy”. Sprawą nazwy dla wiaduktów Rada Miasta zajmie się na najbliższej sesji. Szef klubu radnych PiS zapowiada poparcie inicjatywy.O tym, czy wiadukty wzdłuż alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Armii Krajowej będą nosić imię Jana Nowaka-Jeziorańskiego radni zdecydują w najbliższą środę (23.02).Jan Nowak-Jeziorański urodził się 2 października 1914 roku w Berlinie jako Zdzisław Jeziorański (Jan Nowak to jeden z jego pseudonimów). W młodości związany z ruchem harcerskim. Po wybuchu wojny brał udział w kampanii wrześniowej. Został wzięty do niewoli, ale udało mu się zbiec. Powrócił do Warszawy, gdzie kontynuował działalność konspiracyjną w Związku Walki Zbrojnej, a następnie w Armii Krajowej. Od 1943 roku kursował między Warszawą a rządem polskim w Londynie jako kurier Komendanta Głównego AK. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Tuż przed jego upadkiem przedarł się do Londynu. Po zakończeniu wojny pozostał na emigracji. Był wieloletnim dyrektorem sekcji polskiej Radia Wolna Europa.