Psychoterapeuci bezpłatnie wysłuchają niepełnosprawnych

Toruńska Fundacja Studio M6 ma propozycję dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności, które z powodu pandemii traciły szansę na udział w zajęciach, ćwiczeniach, co spowodowało pogorszenie się ich stanu psychicznego.

Bezpłatne konsultacje psychoterapeutyczne mają przeciwdziałać negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię. W szczególności chodzi o konsekwencje zaniechania albo ograniczenia działań terapeutycznych, o czym mówi Dominika Kalabińska, psychoterapeutka z fundacji.- W związku z tym, jak wyglądała sytuacja pandemiczna w zeszłym roku, sporo osób straciło dostęp do specjalistycznej opieki. Przychodnie zdrowia psychicznego nie działały w taki sposób, jak przed pandemią. Wiele osób miało dostęp jedynie do teleporady. Dlatego PFRON przeznaczył pieniądze na to, żeby osoby, którym ograniczono dostęp do wsparcia, mogły teraz z niego skorzystać w takiej postaci, jaką my proponujemy. Znaczna część społeczeństwa odczuwa jakieś objawy z powodu tego, co się wydarzyło, i co się wciąż dzieje. Śmiało mogę powiedzieć, że zaburzenia lękowe są na pierwszym miejscu.Od marca będą też prowadzone warsztaty radzenia sobie ze stresem. Szczegóły i informacje o zapisach można znaleźć na stronie studiom6.pl.