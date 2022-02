Wichura demoluje region! Połamane latarnie, zmiażdżone auta. To nie koniec! [zdjęcia]

Z powodu silnego wiatru strażacy z regionu mieli już blisko 2 tysiące zgłoszeń m.in. drogowych. W nocy na DK 10 spadały drzewa. Kierowca ciężarówki został uwięziony w kabinie. W wielu miejscowościach brakuje prądu. Pociągi mają opóźnienie.





Nawet ponad cztery godziny opóźnienia miały pociągi, które docierały do Bydgoszczy. Chodzi głównie o kursy Intercity z północy Polski. Siedem dotarło z ponad 100-minutowym poślizgiem. Pociąg Piast z Gdyni do Krakowa miał 277 minut opóźnienia. Z Gdyni do Frankfurtu 233, a do Zakopanego 107 minut. Odjeżdżające po 14.00 składy z Torunia i Chełmży są spóźnione o kilka - kilkanaście minut. Pociąg Arrivy z Bydgoszczy do Grudziądza o 14.32 miał już wyjechać bez opóźnień. To samo ma dotyczyć POLREGIO z Torunia, który ma dojechać do Bydgoszczy o 15.12.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Wymysłowie, na 295 km DK10. Kierowca najechał na drzewo, które przewróciło się na część drogi i zjechał z jezdni. Samochód został rozbity. Poszkodowanego ze zgniecionej kabiny uwolnili strażacy. Konieczne okazało się użycie sprzętu hydraulicznego. Kierowca trafił do szpitala. W tym samym wypadku zniszczony został także samochód osobowy. Na miejscu pracowali strażacy z Torunia oraz OSP Solec Kujawski.Niedaleko miejsca wypadku, na odcinku 10 km strażacy musieli usunąć kolejne cztery powalone drzewa, które wystawały na drogę. Gdy zabrano rozbitą ciężarówkę, na drogę przewróciło się jeszcze jedno drzewo.Z kolei na A1 w Dąbrówce koło Grudziądza silny podmuch wiatru przewrócił samochód dostawczy. Nikt nie doznał obrażeń.W całym kraju strażacy interweniowali już ponad 13 tys. razy (ponad 1600 w kujawsko-pomorskim). Jak informował rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski, w wyniku silnych wiatrów odnotowano dwie ofiary śmiertelne i trzy ranne.- Do tragicznych wypadków doszło na terenie woj. wielkopolskiego m. Babi Dwór oraz woj. lubelskiego m. Międzyrzec Polski. W obu przypadkach na samochód spadło drzewo. Ponadto odnotowano trzy osoby ranne, w tym strażak OSP - przekazał bryg. Karol Kierzkowski.Jest także problem z zasilaniem. Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, prądu nie ma 194 tysiące odbiorców m.in. mieszkańcy Przysieka, Lubicza i Grębocina pod Toruniem, okolic Chełmna i Nieszawy, okolic Bydgoszczy. Usuwanie awarii może potrwać kilka godzin.Wichura zakłóca pracę też pracę bydgoskiego lotniska. Lot z Birmingham do Bydgoszczy został przekierowany do Budapesztu.Z mniejszych, acz niebezpiecznych dla pieszych usterek. W Bydgoszczy po ulicach fruwały - i nadal będą fruwać - fragmenty urwanych kloszy latarni, doniczki, rolety sklepowe, pojemniki na śmieci. Na ul. Dworcowej wiatr połamał sygnalizację świetlną, która później wzniosła się w powietrze i poleciała kilka metrów dalej.W woj. kujawsko-pomorskim w sobotę (19 lutego) do godziny 19 obowiązuje ostrzeżenie IMGW trzeciego stopnia o silnym wietrze. Synoptycy przewidują silny wiatr o średniej prędkości 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południa, szybko wzrastający na 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 110 km/h i pojedyncze porywy do 120 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie mogą wystąpić burze.