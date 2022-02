Internauci ostro o wycince drzew w Toruniu. Prezydent miasta zapowiada kroki prawne

Prezydent Torunia Michał Zaleski chce usunięcia obraźliwych wpisów z portali społecznościowych - ustalili reporterzy Polskiego Radia PiK.

Wpisy mają związek z wycinką drzew w pobliżu remontowanego mostu Piłsudskiego.– Był szereg dyskusji na ten temat, także bardzo emocjonalnych. Apeluję by pamiętać o faktach, ale także by pamiętać o tym, że w Internecie nic nie ginie. Słowa, które są uważane za obraźliwe, na Facebooku poważnego wydawnictwa zasługują na to by zainteresowały się tym właściwe organy, takich rzeczy robić nie wolno – powiedział Michał Zaleski.– Prezydent Michał Zaleski wystosował pismo przygotowane przez prawników do redakcji z prośbą o usunięcie obraźliwych komentarzy. Stoimy na stanowisku, że każda redakcja, która tworzy treści na potrzeby portalu internetowego, czy mediów społecznościowych, powinna ponosić odpowiedzialność za moderowanie tego co znajduje się w komentarzach pod takim tekstem. Jest miejsce na dyskusje, nie ze wszystkim trzeba się zgadzać, natomiast używanie słów obraźliwych, naruszanie dóbr osobistych innych osób powinno być piętnowane i powinny to także robić portale informacyjne, czy redakcje, bo tylko wspólnie jesteśmy w stanie przeciwstawiać się hejtowi – powiedziała Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik prezydenta Torunia.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska stwierdziła, że zakres wycinki drzew jest znacznie większy niż wskazany w decyzji. Prace zostały wstrzymane. Trwa postępowanie wyjaśniające. Miasto od początku zapewnia, że wycinka była prowadzona zgodnie z przepisami.