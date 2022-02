Poseł Iwona Michałek o wyroku TSUE. Kogo wzywa do opanowania się?

Poseł Porozumienia podkreśla też, że minister Ziobro walczy z premierem Mateuszem Morawieckim o wpływy w Zjednoczonej Prawicy, co nie może być rzeczą nadrzędną nad dobrem Polski. Fot. Monika Kaczyńska

- Wzywamy ministra Zbigniewa Ziobro, ministra Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego do opanowania się i usunięcia Izby Dyscyplinarnej - mówiła podczas briefingu w Toruniu poseł Porozumienia Iwona Michałek.

Odniosła się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który odrzucił skargi Polski i Węgier dotyczące mechanizmu warunkowości. Uzależnia on korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawa.– Konsekwencja może być taka, że Polska nie otrzyma pieniędzy z Funduszu Odbudowy, ale nie tylko. Możemy nie dostać też pieniędzy z innych funduszy, które się naprawdę Polsce należą – powiedziała Iwona Michałek.– Można się nie zgadzać, można lubić lub nie lubić UE, natomiast dziś, gdzie mamy taką, a nie inną sytuację na wschodniej granicy, w dodatku zmagamy się kryzysem wywołanym pandemią, stawianie partyjnych rozgrywek nad dobro ojczyzny jest nie do zaakceptowania – dodaje Beata Jaworska, doradca poseł Michałek.