Włocławianie okazali się tradycjonalistami. Miejskie autobusy pozostaną żółte

Żółty to od lat kolor miejskich autobusów we Włocławku. Fot. www.facebook.com/UMWloclawek

W głosowaniu na kolor nowych autobusów elektrycznych włocławianie wybrali żółty. Właśnie tak wygląda od lat cała flota Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Zainteresowanie konsultacjami było duże. Mieszkańcy oddali blisko 4 tysiące głosów.

- Zdecydowaną większością głosów wygrała propozycja autobusów w kolorze żółtym, znanym dobrze mieszkańcom naszego miasta, bo w takim samym malowaniu po ulicach Włocławka jeżdżą dziś wszystkie pozostałe autobusy. Na tę propozycję oddano aż 3 065 głosów, czyli 78 proc. wszystkich głosów w ankiecie, a łącznie oddano ich 3 906. Pierwsze z nowych autobusów elektrycznych pojawią się na ulicach Włocławka jeszcze w tym roku. Warto jednak pamiętać, że po ulicach naszego miasta już teraz jeżdżą autobusy elektryczne, których udział w taborze Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Włocławku jest sukcesywnie zwiększany i są to właśnie autobusy w kolorze żółtym - powiedział Maciej Jagieła z referatu dialogu społecznego w Urzędzie Miasta we Włocławku.



Tabor włocławskiego MPK do końca przyszłego roku zasili 11 nowych elektrycznych autobusów marki MAN. Pierwsze wyjadą na ulice w najbliższych miesiącach. Na zakupy miasto uzyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 24,5 mln zł. Kolejne 10 mln zł wyłoży miejska spółka.