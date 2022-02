Oto stypendyści marszałka województwa, czyli dwunastu wspaniałych! [lista]

Perkusista, wiolonczelistka, kompozytorzy, przedstawiciele sztuk plastycznych oraz promotorzy kultury są na liście dwanaściorga utalentowanych kujawsko-pomorskich artystów, którzy otrzymają stypendia marszałka województwa w dziedzinie twórczości artystycznej i promocji kultury.

- Poprzez wyróżnienie przedstawicieli różnych dziedzin kultury, pragniemy pokazać bogactwo sztuki i docenić konkretnych ludzi, ich pasję, talent i poświęcenie. Od lat z dumą wspieramy naszych twórców, animatorów kultury i opiekunów zabytków w realizacji ich artystycznych projektów. To konkretne przedsięwzięcia artystyczne, które często by nie powstały, gdyby nie wsparcie samorządu województwa – mówi marszałek Piotr Całbecki.Wojewódzkie stypendia artystyczne przyznawane dwa razy w roku to forma wsparcia finansowego udzielanego utalentowanym mieszkańcom regionu w różnym wieku. Otrzymują je osoby zajmujące się twórczością artystyczną (między innymi w dziedzinie sztuki filmowej, rzeźby, plastyki, muzyki, literatury, teatru), upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.Pięcioro tegorocznych stypendystów to muzycy, pięcioro reprezentuje sztuki plastyczne, dwie osoby są promotorami kultury. Stypendyści pochodzą z Bydgoszczy, Torunia, Niemcza (w powiecie bydgoskim) i Biskupic (powiat toruński).Druga edycja konkursu stypendialnego zostanie rozstrzygnięta latem. Na obie zagwarantowano w budżecie 150 tysięcy złotych. Wsparcie wynosi od 5 do 10 tysięcy złotych.W ubiegłym roku w ramach dwóch edycji programu stypendia otrzymało 30 artystów. Wsparcie wyniosło wtedy od 2,7 do 7 tysięcy złotych.