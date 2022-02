Przedszkole, żłobek, biblioteka i dom kultury pod jednym dachem. I to pod jakim!

W Laskowicach w powiecie świeckim powstaje jedno z najnowocześniejszych przedszkoli w regionie. Placem budowy jest były budynek gimnazjum.

- Budynek będzie niskoenergetyczny. Zakładamy ogrzewanie podłogowe, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła. Powstanie sześciooddziałowe przedszkole i jednooddziałowy żłobek z nowoczesną kuchnią w podziemiu, z windą, ze specjalnymi świetlikami doświetlającymi tę kuchnię. W budynku znajdzie się też miejsce na bibliotekę i centrum kultury. Wewnątrz powstaną dwie duże sale dzielone łatwo i szybko składającą się przegrodą, będzie więc miejsce, np. do występów dzieci. Planujemy także zbudowanie dwóch placów zabaw dla dzieci w różnym wieku - zapowiada Maciej Rakowicz, wójt gminy Jeżewo.Budowa przedszkola z wyposażeniem to koszt prawie 13 mln złotych. Inwestycja ma być gotowa do stycznia przyszłego roku. Niemal połowa pieniędzy na budowę pochodzi z budżetu państwa.