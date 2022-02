Nowe życie dla zabytku? Możesz zagłosować na pałac w Kruszynie

Zespół pałacowo-parkowy w Kruszynie ma szansę na milion złotych dofinansowania. Obiekt zwyciężył w konkursie Nasz Zabytek w województwie kujawsko-pomorskim organizowanym przez Fundację Most the Most.

Teraz czas na drugą część konkursu. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły, na to w jaki sposób chcą użytkować odnowiony zabytek.Pierwsza część konkursowa zakończona. Mieszkańcy naszego regionu zgłosili 34 zabytki, którym chcieliby przywrócić świetność. Wśród nich był m.in. park krajobrazowy w Laskowicach, stare planty w Chełmnie, zabytkowa chata w Chrystkowie, czy budynek poczty w Gąsawie. Zwyciężył zespół pałacowo-parkowy w Kruszynie. - Obiekt zbudowano pod koniec XIX Wieku - mówi Brygida Ślabska, prezes Fundacji Most the Most.Teraz zespół pałacowo-parkowy w Kruszynie ma szansę na finansowy zastrzyk. Zanim tak się stanie mieszkańcy Kruszyna, gminy Sicienko i okolic mogą zgłaszać Fundacji pomysły na funkcję społeczną zabytku.– W tym konkursie możecie państwo zdecydować jak zabytek będzie służył przez następne lata. Wysokość tej dotacji może sięgnąć nawet do miliona złotych – dodała Brygida Ślabska.Po wyborze najlepszych pomysłów i podpisaniu umowy z właścicielem, Fundacja przyzna dofinansowanie na rewitalizację obiektu i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji.Pomysły można zgłaszać od poniedziałku (14.02) do 7 marca. Szczegóły na stronie: mostthemost.pl.