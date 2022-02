Do rozszczelnienia pieca do wytopu szkła doszło w hucie w miejscowości Tur w powiecie nakielskim. Na miejsce zjechali się strażacy z całego powiatu.

- W zakładzie doszło do pęknięcia pieca i wycieku surówki do specjalnej instalacji awaryjnej, nie doszło do rozlania się go na terenie zakładu - przekazują strażacy. Nikt nie ucierpiał, 32 pracowników huty zostało ewakuowanych.Na miejscu jest 11 strażackich zastępów, a ich działania polegają przede wszystkim na schłodzeniu szkła, które wyciekło z pieca.