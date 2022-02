Cztery warianty obwodnicy Rypina, który zostanie wybrany? Zdecydują mieszkańcy

Do końca lutego potrwają konsultacje społeczne w sprawie obwodnicy Rypina. Projektant opracował cztery warianty, które omijają miasto od strony wschodniej.

Długość trasy wyniesie od 7 do ponad 9 kilometrów. Obwodnica budowana będzie w parametrach drogi klasy G. Jezdnia będzie miała szerokość 7 metrów, powstaną szerokie pobocza oraz nowe skrzyżowania. - Zachęcam mieszkańców powiatu rypińskiego do aktywnego udziału w konsultacjach. To państwa uwagi i spostrzeżenia przyczynią się do wyboru optymalnego przebiegu obwodnicy, który nie tylko będzie odpowiedzią na potrzeby użytkowników, ale też zyska aprobatę mieszkańców – podkreśla wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.W lipcu ubiegłego roku Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę o wartości 711 tysięcy zł z firmą Lispus z Chełma (województwo lubelskie) na przygotowanie koncepcji obwodnicy Rypina. Ma być gotowa w 2027 roku. Podstawowe cele inwestycji to m.in.: stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej, odciążenie Rypina od ruchu tranzytowego, poprawa komfortu podróżowania oraz skrócenie czasu przejazdu. To jedna z czternastu obwodnic, która powstaną w Kujawsko-Pomorskiem w najbliższych latach.Więcej informacji i formularz -Można go wypełnić online, można też wydrukować i przesłać pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich; ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz; Urząd Gminy Rypin; ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin; Urząd Miasta Rypin; ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin oraz Starostwo Powiatowe Rypin; Warszawska 38, 87-500 Rypin.