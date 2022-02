Bydgoszcz pamięta o Marianie Rejewskim. 42. rocznica śmierci kryptologa [wideo]

W 42. rocznicę śmierci Mariana Rejewskiego przy poświęconej mu ławeczce władze miasta złożyły kwiaty. - Musimy ciągle przypominać, żę w naszym mieście urodził się ten wielki człowiek – mówił zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel.

Przypomniał, że akcentów poświęconych wybitnemu bydgoszczaninowi jest w jego rodzinnym mieście coraz więcej. - Marian Rejewski przyczynił się do tego, że finalnie Niemcy przegrały II wojnę światową. Wiele lat bał się o tym mówić, żyliśmy w takim systemie, że nawet on sam się do tego nie przyznawał – mówił wiceprezydent. - Teraz czeka nas duże nadrabianie, żeby w świadomości wszystkich bydgoszczan i Polaków było to, że w Bydgoszczy urodził się wielki człowiek, który we współpracy z innymi matematykami dokonał złamania Enigmy.O Marianie Rejewskim przypominają w Bydgoszczy tablice umieszczone w różnych punktach miasta, ławeczka-pomnik autorstwa Michała Kubiaka u zbiegu ulic Gdańskiej i Śniadeckich, a także mural na szczytowej ścianie kamienicy przy ul. Gdańskiej 10. Ostatnio Marian Rejewski został patronem dworca głównego PKP, a od kilku dni jego imię nosi też sala konferencyjna w bydgoskiej delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej.