Nie liczą godzin i lat! Sportowcy klasy masters znów spotkali się w Toruniu [zdjęcia]

500 sportowców rywalizuje w Arenie Toruń w Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Masters. Najstarszy zawodnik w listopadzie skończy 90 lat.

Jedną z gwiazd jest Ludwika Chewińska, uczestniczka igrzysk olimpijskich w Monachium, od 46 lat rekordzistka Polski w pchnięciu kulą.- Jest to idea sportu, którą trzeba podtrzymywać. Jeśli człowiek się rusza, to wiadomo, że jest zdrowy. To jest satysfakcja - mówi Ludwika Chewińska.- Byłem członkiem kadry narodowej, rywalizuję w chodzie sportowym. Można powiedzieć, że byłem jednym z najlepszych zawodników w Europie, miałem kiedyś rekord Europy na 10 km. Mam 73 lata. Trzeba się ruszać, żeby zachować tę siłę, młodość, życie. Sport to jest podstawa życia - mówi Bogusław Zajdel, złoty medalista w swojej dyscyplinie.- Sport w naszym wieku to jest z jednej strony zabawa, ale są tacy, którzy mimo upływu czasu chcą nadal bić rekordy i te rekordy biją. Najstarszy zawodnik, Henryk Zwierzchowski z Torunia w listopadzie skończy 90 lat - mówi Wacław Krankowski, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Masters.Henryk Zwierzchowski ze sportu nie zamierza rezygnować: - Jestem sportowcem od przedszkola. Moi dwaj bracia byli sportowcami, a ja zawsze chodziłem z nimi na treningi. Oni wpoili we mnie pasję do sportu - wspomina zawodnik kategorii masters.Zawody połączone są z Halowymi Mistrzostwami Polski Lekarzy.