Wyremontowana droga z Raciąża do Piastoszyna. To nie koniec inwestycji

W piątek odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej 1003C Raciąż – Piastoszyn. Na miejscu byli przedstawiciele samorządu powiatowego oraz gmin Tuchola i Kęsowo. Gościnnie na spotkanie przybył minister Łukasz Schreiber i w imieniu wojewody - Jerzy Kowalik.

Zakończenie budowy odcinka drogi powiatowej 1003C Raciąż - Piastoszyn i wszelkiego rodzaju odbiory techniczne odbyły się w końcówce ubiegłego roku. Jednak dopiero teraz zorganizowano krótkie spotkanie podsumowujące realizację zadania. Gospodarze uroczystości - przedstawiciele powiatu tucholskiego ze starostą Michałem Mrozem na czele i zaproszeni goście zebrali się na parkingu przed raciąskim kościołem – czytamy w Tygodniku Tucholskim.– To radosna chwila, zawsze kiedy można coś otworzyć i pokazać, że udało się zrobić kolejną rzecz, tak jak tutaj w Raciążu – powiedział minister Łukasz Schreiber.– Ta droga powiatowa przebiega przez teren dwóch gmin. To 4-kilometrowy odcinek. To przykład współpracy samorządów gminnych wspierających działania powiatu - powiedział starosta Michał Mróz.W planach kolejny odcinek drogi wojewódzkiej nr 240.