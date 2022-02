Zmieniają się zasady izolacji i kwarantanny. Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw

Od 11 lutego br. zlikwidowana zostaje tzw. kwarantanna z kontaktu, od 15 lutego izolacja będzie trwała 7 dni, a kwarantanna dla domowników osoby izolowanej - tyle, ile izolacja - wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia opublikowanego w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie ministra zdrowia, zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, opublikowano w czwartek wieczorem.



Od 11 lutego 2022 r. nie będzie tzw. kwarantanny z kontaktu. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia od 15 lutego izolacja będzie trwała 7 dni, a kwarantanna dla domowników osoby izolowanej trwać będzie tyle, ile izolacja.



„W przypadku osoby zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i która została poddana z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych, okres obowiązkowej kwarantanny jest równy okresowi tej izolacji; obowiązkowa kwarantanna ulega zakończeniu także w przypadku wprowadzenia negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego u osoby odbywającej tę kwarantannę do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia” - zapisano w rozporządzeniu.



Obowiązku nie zastosuje się do osoby, która w okresie nie dłuższym niż 30 dni przed dniem wprowadzenia do systemu pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, zakończyła izolację, izolację w warunkach domowych lub hospitalizację.



Okres obowiązkowej kwarantanny w przypadku osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej oraz żołnierzy i służb mundurowych wynosi 5 dni, chyba że osoba ta będzie codziennie, przed rozpoczęciem uczestniczenia w udzielaniu tych świadczeń lub rozpoczęciem pracy lub służby, przez okres 5 dni - po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych - badana testem antygenowym.