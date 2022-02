Partia Zieloni i jej „Zielony Plan Odbudowy”. Konferencja w Toruniu

Zastąpienie Produktu Krajowego Brutto (PKB) nowym, przyjaznym dla środowiska wskaźnikiem rozwoju, wyższe wydatki na opiekę zdrowotną i innowacyjną gospodarkę - to niektóre założenia „Zielonego Planu Odbudowy”. Przedstawił je w Toruniu Sylwester Jankowski z Partii Zieloni.

Ma to być odpowiedź Zielonych na wyzwania związane z kryzysem klimatycznym i po pandemii koronawirusa.- „Zielony Plan Odbudowy” opiera się na 3 aspektach. To „Zielona gospodarka”, „Rozwój i równowaga społeczna” oraz „Ochrona klimatu i zielona transformacja”. Co to oznacza odnośnie Torunia? Najprostsza rzecz, żeby miasto na wszystkich budynkach robiło instalację fotowoltaiczną, żeby zmniejszyć papierologię w urzędach i przejść na pracę w chmurze. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nowe szkoły, nowe osiedla produkowały tani prąd, z którego będą mogły korzystać, a nadwyżkę odsprzedać. Teraz będziemy powoli ten plan wdrażać - mówił na konferencji Sylwester Jankowski.„Zielony Plan Odbudowy” został przygotowany wspólnie z Europejską Partią Zielonych. Lokalnie wspiera go Obywatelski Toruń.