Nielegalny hazard w regionie. Służby zamknęły trzy lokale i wywiozły automaty [wideo]

Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej zamknęli 3 salony, w których urządzane były nielegalne gry hazardowe. Przestępcy działali w Żninie, Brodnicy i Bydgoszczy.

W ostatnich dniach funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej KAS przeszukali w Żninie, Brodnicy i Bydgoszczy lokale, w których, jak podejrzewano, organizowano nielegalny hazard. Mundurowi Służby Celno-Skarbowej zlikwidowali trzy punkty nielegalnego procederu. Zabezpieczyli w nich m.in.: 11 komputerów, 3 automaty do gier, wpłatomat, routery i smartfony służące do zasilania punktami aplikacji hazardowych zainstalowanych na komputerach oraz gotówkę przeznaczoną na wypłaty.Przeprowadzone eksperymenty procesowe potwierdziły, że maszyny i inne urządzenia służyły one do prowadzenia nielegalnej działalności. Funkcjonariusze przesłuchali przebywających w lokalach pracowników obsługi i graczy.W Brodnicy oprócz automatów, mundurowi KAS znaleźli w przeszukiwanym lokalu, a także przy osobach w nim przebywających środki odurzające. Wezwani na miejsce funkcjonariusze policji zatrzymali 3 osoby, w tym jedną wcześniej poszukiwaną.Nielegalne urządzenia trafiły do magazynu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. Ich właściciele muszą liczyć się z wysokimi karami pieniężnymi za organizowanie nielegalnych gier. Dodatkowo, grożą im sankcje przewidziane przez kodeks karny skarbowy, tj. wysoka grzywna, kara pozbawienia wolności do lat 3 lub obie te kary łącznie.W 2021 r. kujawsko-pomorska KAS zajęła łącznie 365 nielegalnych urządzeń hazardowych.Wszelkie informacje dotyczące nielegalnego hazardu można zgłaszać za pośrednictwem Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS nr 800 060 000 oraz na adres e-mail: powiadomKAS@mf.gov.pl