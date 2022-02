Jan Krzysztof Ardanowski: Rolnicy walczą o przyszłość Europy

- Rolnicy nie walczą o swój partykularny interes - podkreśla minister Jan Krzysztof Ardanowski - przewodniczący prezydenckiej Rady ds Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ardanowski był gościem Rozmowy dnia Polskiego Radia PiK.

- Cała polityka Unii Europejskiej nie liczy się z kosztami dostosowania do tych wszystkich szczytnych celów klimatycznych, przyrodniczych. To będzie wielkim obciążeniem dla społeczeństw europejskich. I to trzeba jednak zmienić, to musi być wolniej wprowadzane. Trzeba uwzględniać również obciążenia konkretnego człowieka. Przecież Unia nie ma swoich pieniędzy, państwa nie mają swoich pieniędzy. Pieniądze pochodzą z naszych kieszeni. Może to zmieni politykę europejską. Rolnicy naprawdę nie walczą o swój partykularny interes - mówił Jan Krzysztof Ardanowski, gość Rozmowy dnia PR PiK.Cała Rozmowa Dnia: TUTAJ