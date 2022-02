Kociewiacy z całego świata łączcie się! 10 lutego przypada święto tej pięknej krainy

Będzie słodki poczęstunek i specjalny konkurs internetowy z nagrodami - w ten sposób powiat świecki włączył się w obchody Światowego Dnia Kociewia. To święto obchodzone jest od 2007 roku również w północnej części naszego regionu.

Znane osoby pochodzące z Kociewia:



Teresa Budzisz-Krzyżanowska – aktorka

Grzegorz Ciechowski – muzyk

Kazimierz Deyna – sportowiec (piłka nożna)

Danuta Dziawgo – ekonomistka, profesor zwyczajna, prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Magdalena Gabig-Cimińska – profesor nadzwyczajna Polskiej Akademii Nauk (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN)

Andrzej Grubba – sportowiec (tenis stołowy)

Krzysztof Kosedowski – sportowiec (boks)

Leszek Kosedowski – sportowiec (boks)

Henryk Jankowski – ksiądz

Ryszard Karczykowski – śpiewak operowy

Grzegorz Kołodko – ekonomista

Dorota Landowska – aktorka

Roman Landowski – pisarz, regionalista

Włodzimierz Łajming – malarz

Bronisław Malinowski – sportowiec, mistrz olimpijski z Moskwy z 1980 r.

Oktawia Nowacka – pięcioboistka, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich (2016)

Zygmunt Nowak – architekt

Albin Ossowski – aktor

Edward Pałłasz – kompozytor

Teresa Piotrowska – polityk, samorządowiec, posłanka na Sejm IV, V, VI, VII i VIII kadencji, od 2014 do 2015 minister spraw wewnętrznych

Sławomir Pstrong – reżyser, scenarzysta, autor opowiadań.

Danuta Rosani – lekkoatletka dyskobolka, trzykrotna mistrzyni Polski i olimpijka

Tomasz Schuchardt – aktor

Ania Szarmach – piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów

Paulina Tyszewska – członkini polskiego wywiadu

Bogdan Wenta – trener polskiej reprezentacji piłki ręcznej; zdobywca wicemistrzostwa świata w 2007 roku

Urszula Zajączkowska – poetka, botanik i artystka wizualna

Kazimierz Zimny – lekkoatleta

Paweł Papke – siatkarz

Marcin Prus – siatkarz

Marcin Mięciel – piłkarz

Jan Klimek – pocztowiec; bronił Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsk w 1939; rozstrzelany przez hitlerowskich Niemców w październiku 1939 r.

Wojciech Cejrowski – dziennikarz radiowy, satyryk, fotograf, podróżnik, pisarz

- Jak widać, mamy serwetę kociewską, mamy fefernuski (rodzaj pierniczków - przyp. red.), mamy bómbóny z dekla (słynne kociewskie krówki - przyp. red.), częstujemy naszych klientów regionalnym przysmakiem, czyli ruchankami z fiutem (rodzajem racuchów). Święto jest obchodzone przez powiat świecki od samego początku, czyli od 2007 roku. Flaga kociewska zawisła dziś na maszcie. I jeszcze ciekawostka: nie każdy wiem, że jeden procent Polaków jest kociewiakami - mówi Iwona Karolewska, sekretarz powiatu.Święto to okazja do konkursów. Codziennie na facebookowym profilu powiatu, o godz. 12 publikowany jest konkurs. Natomiast w okienku informacji na parterze Starostwa Powiatowego w Świeciu na każdego klienta czeka książka „Kuchnia kociewska dla każdego".Kociewie to region etnograficzno-kulturowy na Pomorzu Gdańskim, położony na zachodnim brzegu Wisły w dorzeczu Wdy i Wierzycy, obejmujący wschodnią część Borów Tucholskich. W przybliżeniu Kociewie zajmuje obszar obecnych powiatów starogardzkiego, tczewskiego i północnej części świeckiego, zamieszkany przez ok. 350 tys. mieszkańców. Część mieszkańców regionu posługuje się gwarami kociewskimi.