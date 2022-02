Policjanci z Barcina zatrzymali 27-latka poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania, wydanym przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. W środę został doprowadzony do bydgoskiej prokuratury.

Kilka dni temu do żnińskiej komendy wpłynęła informacja o poszukiwaniach mieszkańca powiatu żnińskiego w związku z nielegalnym handlem narkotykami i substancjami psychotropowymi. - We wtorek barcińscy policjanci ustalili miejsce jego pobytu i zatrzymali go. 27-latek noc spędził w policyjnym areszcie – relacjonuje podkom. Wioleta Burzych, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Żninie.W środę został przewieziony do bydgoskiej prokuratury okręgowej, która zadecyduje o jego dalszym losie.