Po wypadku na S5 w Jaroszewie. Wysoki mandat i punkty karne [zdjęcia]

Wysokim mandatem oraz punktami karnymi zakończyła się kolizja, do której doszło we wtorek na S5 w okolicy Jaroszewa. Fot. Policja Wysokim mandatem oraz punktami karnymi zakończyła się kolizja, do której doszło we wtorek na S5 w okolicy Jaroszewa. Fot. Policja Wysokim mandatem oraz punktami karnymi zakończyła się kolizja, do której doszło we wtorek na S5 w okolicy Jaroszewa. Fot. Policja

Wysokim mandatem oraz punktami karnymi zakończyła się kolizja, do której doszło we wtorek na S5 w okolicy Jaroszewa. Policjanci po raz kolejny apelują o ostrożną i dostosowaną do warunków ruchu jazdę.