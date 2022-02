Na jaki kolor mają być pomalowane autobusy we Włocławku? Sam zdecyduj!

Jedenaście nowych elektrycznych autobusów marki MAN zasili tabor włocławskiego MPK. Pierwsze z nich wyjadą na ulice miasta w tym roku, kolejne w przyszłym.

Na zakupy miasto dostało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 24,5 mln zł, kolejne 10 mln dołoży miejska spółka. A mieszkańcy w głosowaniu mogą zdecydować jaki kolor będą miały nowe wozy.– Tu mamy takie dylemat czy zostajemy przy kolorze żółtym czy ewentualnie przechodzimy do koloru białego z kolorowym motywem w górnej części autobusu – mówi prezes MPK Andrzej Stasiak.Włocławek jako jeden z czterech samorządów w Polsce aplikował w ramach programu „Zielony transport” o dofinansowanie także na zakup autobusów wodorowych. Wynegocjowana kwota okazała się jednak zbyt niska, by zrealizować te plany.– Co ważne, to nie jest tak, że miasto Włocławka rezygnuje z autobusów wodorowych, nad tym cały czas pracujemy, analizujemy, bo niektóre samorządy wycofują się z taboru na wodór, bo to wiąże się z zakupem wodoru – powiedział Krzysztof Kukucki - zastępca prezydenta Włocławka.Na kolorystykę nowych autobusów głosować można do poniedziałku na stronie wloclawek.konsultacjejst.pl