Powrót rowerów miejskich w Toruniu. Od kiedy będzie można je wypożyczać?

Dobra wiadomość dla wszystkich miłośników miejskich jednośladów. W poniedziałek (14 lutego) na ulice Torunia wraca Torvelo.

Trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia systemu Torvelo. Obecnie rowery są remontowane i konserwowane, tak aby można było z nich korzystać w bezpieczny sposób przez cały kolejny sezon.W poniedziałek (14 lutego) na ulice miasta wyjedzie 250 rowerów. Zgodnie z umową, rowerowa flota w pełnym składzie, czyli w liczbie 450 jednośladów, zostanie uruchomiona 1 marca. W nowym sezonie rowery wrócą na wcześniej zawieszone stacje na Rubinkowie oraz na Bydgoskim Przedmieściu (punkt przy skrzyżowaniu Broniewskiego z Reja).W tym sezonie uruchomiona zostanie stacja na toruńskim Jarze, przy ulicy Watzenrodego na wysokości wejścia do parku przy Stawie Kapitana. Nowy punkt pojawi się także w okolicach Urzędu Miasta przy Wałach Generała Sikorskiego. Będzie to druga stacja w tej okolicy.Czeka nas także zmiana dotycząca stacji przy Szosie Chełmińskiej. Do tej pory rowery czekały na chętnych przy Targowisku Miejskim, a od nowego sezonu wypożyczalnia będzie bliżej Cinema City.W ubiegłym sezonie miejskie jednoślady wypożyczono ponad 200 tys. razy, natomiast od początku działania roweru odnotowano ich około 500 tys. razy. W ubiegłym roku w systemie zarejestrowało się ponad 6 tysięcy nowych użytkowników! Na rowerach najchętniej jeżdżono w czerwcu, w tym letnim miesiącu, odnotowano około 36 tys. wypożyczeń. Rekordzista ubiegłego sezonu wypożyczył rower 609 razy.Najpopularniejsze stacje w 2021 roku:Wały generała Sikorskiego / Urząd Miasta 8814 wypożyczeńSzosa Chełmińska / Północ 7074 wypożyczeńBroniewskiego / przy Plazie 6854 wypożyczeńBażyńskich 6781 wypożyczeń