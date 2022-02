Brodniccy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło w środę (9.02.) na ul. Al. Piłsudskiego w Brodnicy. Dwóch kierowców trafiło do szpitala. Fot. Policja

W środę (9.02.) kilka minut po godz. 6.00 brodniccy policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku na obwodnicy Brodnicy, przy ul. Al. Piłsudskiego. Funkcjonariusze, którzy pojechali na miejsce zdarzenia wstępnie ustalili, że kierujący pojazdem renault megane (44 l.), prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków drogowych, zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do zderzenia z jadącym z przeciwka nissanem, którym kierował 22-latek. Kierowcy pojazdów byli trzeźwi i zostali przetransportowani do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.