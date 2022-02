Coraz więcej zakażonych na Kujawach i Pomorzu. Ograniczono zakres zwalniania łóżek covidowych

Ze względu na ostatni wzrost liczby chorych w szpitalach na drugim poziomie ograniczamy planowane odmrożenie liczby łóżek w woj. kujawsko-pomorskim – poinformował we wtorek wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

– Według raportu za ostatnią dobę mieliśmy 2737 zachorowań, z wszystkich wykonanych testów 37 proc. to testy pozytywne. Dynamika zakażeń, porównując tydzień do tygodnia, wynosiła 27 proc., a w poprzednim okresie – 54 proc., a w jeszcze wcześniejszym – 111 proc. Patrząc na inne województwa, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jesteśmy w czołówce zachorowań – powiedział na konferencji prasowej Bogdanowicz.Wojewoda zaznaczył, że w ostatnich dniach liczba zajętych łóżek covidowych wzrosła do 920, to jest o 260 więcej niż dwa, trzy tygodnie temu. Zajętych jest 71 respiratorów. Dodał, że w szczycie czwartej fali, 20 grudnia 2021 r., było zajętych 1200 łóżek i ponad 100 respiratorów.W Ciechocinku w izolatorium przebywa 92 osób na 120 miejsc, a szpitalu tymczasowym – 11 osób na 66 miejsc.– Ze względu na ostatni wzrost liczby chorych w szpitalach na drugim poziomie ograniczamy planowane odmrożenie liczby łóżek w województwie kujawsko-pomorskim, zwłaszcza w Bydgoszczy. Plan był taki, żeby odmrożenie od poniedziałku było znaczące, ale weekend zmienił nasze decyzje. Chodzi o to, żeby karetki z chorymi nie musiały jeździć na drugą stronę województwa – mówił wojewoda.Dotychczas dla pacjentów covidowych było zarezerwowanych 1,5 tys. łóżek. Zdecydowano o zwolnieniu łącznie 62 łóżek – w szpitalu im. Jurasza w Bydgoszczy (przywrócona zostanie kardiologia), a także w szpitalach w Grudziądzu i w Świeciu.Obecnie najwięcej pacjentów przebywa w szpitalu im. Jurasza w Bydgoszczy – 90, w szpitalu w Radziejowie – 81, w szpitalu zespolonym w Toruniu – 70, w szpitalu w Grudziądzu – 65 i w szpitalu pulmonologicznym w Bydgoszczy – 56.W kujawsko-pomorskich szpitalach na dobę zużywa się 14 ton tlenu, w czasie czwartej fali było to 25 ton, a podczas trzeciej – 37 ton.W regionie funkcjonuje 81 punktów wymazowych, w tym 13 w aptekach. Wydzielonych jest 12 karetek do transportu pacjentów covidowych między szpitalami i 15 karetek wymazowych. W systemie ratownictwa medycznego są 103 karetki.