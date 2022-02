Spowodował kolizję i uciekł. 33-latek był pijany i kierował pomimo zakazu

Ponad trzy promile alkoholu miał w organizmie mężczyzna, który w Stążkach (powiat świecki) spowodował kolizję. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi, a następnie uciekł.

Do incydentu doszło w minioną niedzielę wieczorem. - Po wezwaniu na miejsce został skierowany patrol z posterunku policji w Bukowcu. Mundurowi nie zastali uczestnika zdarzenia. Jak się okazało oddalił się przed ich przybyciem – relacjonuje Joanna Tarkowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu.Jak się okazało, użytkownikiem renault był 33-letni mieszkaniec gminy - niebawem zjawił się na miejscu zdarzenia. Natychmiast został rozpoznany przez policjantów i zatrzymany. Był kompletnie pijany. Badanie stanu trzeźwości mężczyzny wykazało 3,3 promila alkoholu w organizmie. Ponadto 33-latek kierował autem pomimo aktywnego sądowego zakazu kierowania pojazdami. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności do dwóch lat, a za niestosowanie do zakazu sądowego - pięć.