„Laboratoria Przyszłości” także dla szkół w regionie. Nowoczesny sprzęt dla edukacji

Będzie więcej sprzętu, ciekawsze zajęcia i przydatne umiejętności - dwie szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymały już dofinansowanie w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. Placówek, które skorzystają z tej formy wsparcia jest jednak znacznie więcej. Chodzi o naukę z zakresu dziedzin, które są szczególnie potrzebne.

- Do naszego regionu trafi 51,6 mln zł. Projekt będzie obejmował 623 szkoły podstawowe, dotrze do 155 tys. naszych uczniów. Chodzi o to, aby w sposób empiryczny wzbudzić w uczniach zainteresowanie dziedzinami, na których szczególnie powinno nam zależeć, czyli matematyką, inżynierią, technologią, sztuką. Chodzi o te rzeczy, których obecnie i w przyszłości nasz kraj będzie bardzo potrzebował - mówił Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.Z dofinansowania skorzystała m.in. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej. Na zakup niezbędnego sprzętu otrzymała ponad 139 tys. zł.- W ramach przyznanych mam środków kupiliśmy już wirtualne okulary z oprogramowaniem. W planach mamy jeszcze zakup sprzętu do nagrywania oraz do nagłośnienia. Dzięki okularom VR uczniowie będą mogli poznawać wirtualną rzeczywistość, która jest imitowana w bezpieczny, ale też efektywny i interesujący sposób -poinformowała Justyna Łukaszewicz, dyrektor szkoły w Nowej Wsi Wielkiej.Kolejne edycje programu obejmą również szkoły ponadpodstawowe.