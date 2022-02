Gdzie w Bydgoszczy jest najgłośniej? Powstanie nowa mapa hałasu

Dokument tworzy się m.in. po to, by zlokalizować najbardziej narażone na hałas miejsca. Dane służą także do sporządzania i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem. Dzięki mapie każdy mieszkaniec może dowiedzieć się, czy mieszka w obszarze narażonym na przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Mapy akustyczne sporządza się co pięć lat.

- Największym problemem w Bydgoszczy jest zdecydowanie hałas drogowy. Najwyższe przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu występują na ulicy Fordońskiej, Grunwaldzkiej, Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Nakielskiej czy też Glinki. Ostatnia mapa hałasu była wykonana przed terminem oddania obwodnicy miasta. Mapa, która będzie wykonana teraz, będzie wskazywała w jaki sposób obwodnica przyczyniła się do minimalizacji, eliminacji wysokich natężeń na głównych ulicach Bydgoszczy - powiedziała Beata Kempa z Wydziału Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta w Bydgoszczy.



Poza tym będzie badany hałas z lotniska, a także przemysłowy, tramwajowy i kolejowy. Mapa będzie zawierała dane zgodne ze stanem na 2021 rok. Pierwsza mapa hałasu dla Bydgoszczy powstała w 2007 roku, ostatnia w 2017 r.