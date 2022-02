Bomba ekologiczna zniknie z terenu Unisławia. Sprzątanie potrwa pół roku

Rozpoczęło się usuwanie opon, które nielegalnie składowane były na terenie byłej cukrowni w Unisławiu.

Decyzję o usunięciu opon wydała gmina. Postępowanie z udziałem prokuratury trwało ponad pół roku.- Została wydana decyzja zobowiązująca posiadacza opon, czyli przedsiębiorstwo Ergum oraz Krajową Spółkę Cukrową do uprzątnięcia tego nielegalnego składowiska. Krajowa Spółka Cukrowa nie zgodziła się z decyzją i odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. SKO w Toruniu podtrzymało decyzję, w związku z tym Krajowa Spółka Cukrowa porządkuje teren. Żeby wywieźć te opony, które tam zalegają, a jest ich ponad 18 tys. metrów sześciennych to firma, która zawarła umowę z KSC zobowiązała się, że uprzątnie ten teren przez najbliższe pół roku - powiedział Jakub Danielewicz wójt gminy Unisław.Koszt usunięcia opon to 1,5 mln zł.W listopadzie 2020 roku w gminie Unisław doszło do potężnego pożaru opon na innym składowisku. Wtedy kilkuset strażaków walczyło z ogniem przez 5 dni,.