Kolejne głosy sprzeciwu wobec przekazania Węgrom tzw. kodeksu Korwina

– Poselski projekt ustawy jest absurdalny – mówi toruński radny Piotr Lenkiewicz z Koalicji Obywatelskiej. Miejski klub KO wydał oświadczenie w sprawie projektu poselskiego, który zakłada przekazanie najcenniejszego zabytku Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu - tzw. kodeksu Korwina - stronie węgierskiej.

Jak zauważa miejski radny - kodeks znajduje się w zbiorach biblioteki kilkaset lat.– To Rada Miasta Torunia blisko 500 lat temu zdecydowała o wykupieniu tego manuskryptu i umieszczeniu go w zbiorach. Historia dzieł jest bardzo skomplikowana, nacechowana historią narodów. To nie może być tak, że teraz w celu budowania dobrosąsiedzkich relacji przekażemy dzieło, które znajduje się w naszym władaniu od kilkuset lat – mówi Piotr Lenkiewicz z KO.Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski dodaje, że przyjęcie ustawy mogłoby stworzyć niebezpieczny precedens.– Równie dobrze na zasadzie jakiegoś wyjątku będzie można nam zabrać portret Mikołaja Kopernika, albo pierwsze wydanie De revolutionibus orbium coelestium, które także jest w Toruniu przechowywane. Jeśli się dziś zgodzimy na to przymusowe odkupienia, na zasadzie jednorazowego wyjątku łamiącego wszelkie reguły prawne jakie obowiązują, to jutro pojawią się kolejne takie jednorazowe wyjątki – powiedział Marcin Czyżniewski.Wcześniej sprzeciw wobec projektu ustawy wyraziła dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu wraz z Radą Naukową. Toruńscy radni apelują do posłów z regionu, by nie dopuścili do przyjęcia przez Sejm ustawy.