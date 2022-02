Leśnicy z regionu chcą chronić mokradła. Pomagają naukowcy. Dlaczego to ważne?

Kujawsko-pomorscy leśnicy wspólnie z naukowcami z Poznania realizują projekty, które mają pomóc torfowiskom czy bagnom w Borach Tucholskich w przetrwaniu w dobrej kondycji.

Mokradła najskuteczniej przyczyniają się do ograniczenia dwutlenku węgla w powietrzu i magazynują wodę - podkreśla prof. Piotr Kołaczek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.- Jest taka ładna sentencja, że bagna to jest serce, to nie są płuca. To są nerki każdego ekosystemu, że one pięknie czyszczą ten ekosystem. Im więcej będziemy mieli ich w dobrej kondycji, tym więcej będziemy mieli filtrów dla dwutlenku węgla i skuteczniej spowalniać efekt wzrastającej emisji dwutlenku węgla - powiedział prof. Kołaczek.- Próbujemy pomagać mokradłom. To nie jest tak, że możemy zostawić zniszczoną przyrodę samą sobie. To tak samo jak nie leczylibyśmy pacjenta licząc, że dojdzie do siebie. Szczególnie w przypadku torfowisk musimy zastosować konkretne narzędzia, związane na przykład z usuwaniem lasu z powierzchni odwodnionych torfowisk i tamowanie rowów melioracyjnych - dodał prof. Mariusz Lamentowicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.- Realizujemy nasz program „Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich” i w jego ramach będziemy pracowali nad retencją wody, czyli będziemy starali się jak najwięcej tej wody zatrzymać - powiedział Stefan Konczal, nadleśniczy Nadleśnictwa Woziwoda.2 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Mokradeł.