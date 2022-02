To prawdziwa gratka dla fanów muzyki. W Bydgoszczy trwają Targi Winyli. To już kolejna edycja imprezy.

Poszukiwacze muzycznych skarbów oprócz płyt analogowych, będą mogli przebierać w kompaktach i kasetach. To dobra okazja, aby uzupełnić swoją kolekcję albo zacząć ją tworzyć.Organizatorzy zapraszają na giełdę płytową do centrum handlowego Focus Mall do godz. 21:00.