Kontrola poselska w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Co sprawdzano?

Rodzice uczniów w naszym regionie nie skarżyli się na zajęcia swoich dzieci z udziałem organizacji pozarządowych - to wynik kontroli, przeprowadzonej w Kujawsko-Pomorskim Kuratorium Oświaty przez posłanki Koalicji Obywatelskiej.

Jak przyznają Magdalena Łośko i Kinga Gajewska, o skargi pytały w kontekście noweli prawa oświatowego, tzw. ustawy lex Czarnek.– Zastanawiałyśmy się ile skarg rodziców na zajęcia prowadzone przez np. stowarzyszenia może być w województwie kujawsko-pomorskim. O tym mówił min. Czarnek, że ta ustawa jest wprowadzona ze względu na to by dać rodzicom decyzyjność co do uczestnictwa ich dzieci w lekcjach współtworzonych przez organizacje poza rządowe. Z informacji powziętych z kuratorium jednoznacznie wynika, że takich skarg nie było, czyli problem nie istnieje – powiedziała poseł Magdalena Łośko z KO.Jak podkreśliły posłanki Koalicji Obywatelskiej, podobne kontrole poselskie będą w najbliższym czasie przeprowadzone we wszystkich Kuratoriach Oświaty.